La Juve guarda alla Serie B per il centrocampista del futuro: nome nuovo per Spalletti

Scouting al lavoro per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione

Sono giorni intensi per la Juventus, impegnata nella lotta per la conquista di un posto in classifica che valga la qualificazione alla prossima edizione Champions League, fondamentale anche per questioni economiche. Il 4-0 rifilato al Pisa nello scorso weekend è un punto di partenza, adesso c’è l’Udinese di Zaniolo e Davis, una sfida da prendere con le molle da parte dei bianconeri. Tre punti che contano moltissimo, anche alla luce dello scontro diretto tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas, attualmente appaiate al quarto posto con un punto di vantaggio sugli uomini di Luciano Spalletti.

Ma c’è, e non potrebbe essere altrimenti, anche il mercato a tenere banco in queste settimane. L’amministratore delegato Damien Comolli, il director of football strategy Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Marco Ottolini sono chiamati ad una profonda, ed ennesima, rifondazione della rosa per cercare di fornire allo staff tecnico una rosa in grado di competere per la vittoria di qualche titolo. Il reparto, oltre all’attacco, che ha bisogno di maggiori innesti di qualità è il centrocampo, capitan Manuel Locatelli e Khephren Thuram hanno bisogno di sostegno, cosa che Teun Koopmeiners, solo per citarne uno, non è riuscito. Ed è qui che si innesta il lavoro degli osservatori sguinzagliati nel mondo.

Juventus, nel mirino Hackney del Middlesbrough: la situazione

Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, ce n’è uno meno che potrebbe sparigliare le carte.

Ne ha dato notizia il giornalista Luca Momblano attraverso il canale Twitch ‘Juventibus’: “Si tratta di un giocatore molto particolare che gioca in Inghilterra. Lo scouting è stato invitato a seguirlo negli ultimi mesi e sono rimasti scioccati. Il suo nome è Hayden Hackney, considerato centrocampista difensivo come natura. È un mix tra Milner, Gerrard e Gascoigne. Gioca a tutto campo, palla al piede ha passo forza, segna tanto e fornisce assist”. Il 23enne è in forza al Middlesbrough, squadra che milita nella Serie B inglese ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro ed è una pista da tenere in considerazione in vista della sessione estiva del calciomercato.