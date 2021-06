La Juventus conferma Morata: ufficiale il rinnovo del prestito. I dettagli

La Juventus ha rinnovato il prestito di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid: il comunicato ufficiale del club

È ufficiale, la Juventus rinnova il prestito di Alvaro Morata ancora per un anno. La sociatà ha annunciato che l’attaccante spagnolo rimarrà a Torino per un’altra stagione, dopo il prestito di quest’anno.

L’attaccante era in prestito dall’Atletico Madrid e i due club si sono accordati per prolungare la permanenza dello spagnolo per un ulteriore anno. Il messaggio della Juventus per festeggiare l’avvenuto rinnovo.