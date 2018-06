La Lazio ha sorpassato tutti per Diego Laxalt. Ha raggiunto l’accordo col giocatore, ora deve trattare col Genoa. Beffata la Roma, indietro pure il Milan

La Lazio ha messo la freccia, ha trovato l’accordo con l’esterno che cercava da settimane. I biancocelesti hanno raggiunto un’intesa con Diego Laxalt e con il suo staff per un possibile trasferimento nella Capitale. Ancora non è fatta perché bisogna trovare l’accordo con il Genoa. I rapporti tra Lotito e Preziosi sono buoni, ma il presidente dei rossoblu sa che l’uruguaiano è una pedina richiesta sul mercato, quindi non farà sconti. Il Genoa potrebbe chiedere tra i dieci e i quindici milioni di euro per poter lasciare andare l’ex calciatore di Inter e Empoli.

La Lazio tratta con il Genoa, forte della volontà di Laxalt di andare a giocare nella squadra di Simone Inzaghi. A Roma la Lazio non era l’unica pretendente: fino a pochi giorni fa era la Roma a volere il sudamericano con forza, anche se poi l’interesse è andato svanendo. Un’altra squadra che si era messa sulle tracce di Laxalt è stata il Milan, anche se non con la solita prepotenza della Roma. I rossoneri lo volevano in cambio di Andrea Bertolacci, ma alla fine non se ne farà nulla. Laxalt è diretto verso la Lazio.