La Lazio vuole Luca Pellegrini: previsti nuovi incontri

La Lazio vuole Luca Pellegrini. Il terzino di proprietà della Juventus (ora in prestito all’Eintracht Francoforte) starebbe spingendo per tornare in Italia.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe impegnato in prima persona nell’affare anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito il quale starebbe lavorando sull’operazione con la formula del prestito biennale.