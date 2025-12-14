La Liga, i risultati del sabato in Spagna: Raphina trascina il Barça! Il ritorno al gol di Griezmann e Koke salva il Cholo. Ecco come è andata la prima parte della 16a giornata

La Liga, i risultati del sabato nella sedicesima giornata: Raphina trascina il Barça, Atletico salvato dal ritorno al gol di Griezmann e Koke

Nella 16ª giornata de La Liga faticano, e non poco, Atletico Madrid e Barcellona contro Valencia e Osasuna, in due dei quattro match che hanno animato il sabato spagnolo.

A Madrid i Colchoneros ringraziano due vere leggende del club, Koke e Antoine Griezmann, per archiviare la pratica Valencia. La squadra di Diego Simeone, avanti con lo storico capitano dopo 16 minuti, ritrova un gol che mancava dal 25 agosto 2024, ma si fa riprendere al 63’ dall’ex conoscenza della Serie A Lucas Beltran. L’Atletico Madrid torna però avanti al 74’ grazie alla rete del “Le Petit Diable”, anche lui al termine di un digiuno iniziato lo scorso 8 novembre, dopo la doppietta al Levante. Atletico che mantiene il 4° posto alle spalle del Villarreal, seppur con 2 partite in più, a 34 punti

Una sconfitta che non aiuta il morale del Valencia, incastrato in una lotta salvezza a tre con Girona e Osasuna, tutte a quota 15 punti dopo 16 partite disputate.

Osasuna in campo al Camp Nou alle 18.30, ospite di un Barcellona meno cinica del solito. La formazione blaugrana, con Yamal, Raphinha e Rashford a supporto di Ferran Torres, impiega ben 70 minuti per scardinare il muro difensivo della squadra di Lisci, che chiude il match con appena 3 tiri totali verso la porta difesa da Joan Garcia. A sbloccare il risultato è Raphinha, che firma l’1-0 al termine di un’azione corale avviata da Pedri. Lo stesso brasiliano chiude i conti all’86’ con il gol del 2-0 su tap-in da pochi passi. Blaugrana momentaneamente primi a 43 punti, a +7 sul Real, con una partita in più.

In campo nella giornata di sabato anche Mallorca–Elche, vinta 3-1 dai padroni di casa nel segno della “M”. Alla rete di Morlanes dopo appena 5 minuti, segue il pareggio con autorete di Moffeo per gli ospiti, che mantengono l’equilibrio fino all’82’, quando Mascarell firma il 2-1. Nel finale non poteva mancare la firma del “Pirata” Vedat Muriqi, che chiude i conti e regala tre punti d’oro ai suoi: Mallorca ora 14° in classifica con 17 punti.

Sempre a Madrid, ma sponda Getafe, infine, l’Espanyol continua a sognare in grande grazie al successo di misura firmato Cabrera, che vale l’1-0 e permette alla squadra allenata da Manolo Gonzalez di mantenere il 5° posto, a -6 dal 4° e a +6 dal 6°.