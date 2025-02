La Liga, i risultati della 25ª giornata: l’Atletico batte il Valencia e aspetta il Barcellona, in campo stasera contro il Las Palmas

Giornata a tema vittoria in trasferta ne La Liga, dove questo sabato hanno vinto tutte le squadre fuori casa: ad aprire la giornata è stato infatti l’Espanyol, che battendo l’Alaves 1-0 si porta fuori dalla zona retrocessione. A seguire è stato il Rayo Valleccano a cadere tra le mura amiche per mano del Villarreal in una sfida chiave per l’Europa, con i sottomarini gialli che confermano il quinto posto e tengono in dietro la rivelazione Rayo, sesta. Dopo di loro è toccato all’Atletico Madrid, con una doppietta di Alvarez, battere il Valencia, rimandando gli avversari in zona retrocessione e portandosi virtualmente in testa in attesa del Real Madrid domani contro il Girona in casa e il Barcellona, alle Canarie per affrontare stasera il Las Palmas: quarta vittoria in trasferta della giornata?

Alaves-Espanyol 0-1 (86′ Calero)

Rayo Valleccano-Villarreal 0-1 (66′ Perez)

Valencia-Atletico Madrid 0-3 (12′ 30′ Alvarez, 86′ Correa)

Las Palmas-Barcellona ore 21.00

LAS PALMAS (4-1-4-1): Cillessen; Rozada, Suarez, Marmol, A. Munoz; Essugo; Sandro, J. Munoz, Bajcetic, Moleiro; McBurnie. All. Penas.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsi. Balde; Casado, Gonzales; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.