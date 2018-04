La pretattica di Inzaghi: «Parolo out, Anderson? Deciderò domani»

Conferenza stampa pre Udinese-Lazio per Simone Inzaghi che a Formello si è detto preoccupato per la gara contro i friulani

Dopo la bella vittoria contro il Salisburgo in Europa League, la Lazio si rituffa in campionato. Domani alle ore 18 andrà a sfidare alla Dacia Arena l’Udinese di Massimo Oddo in piena crisi con appena due punti conquistati nelle ultime otto. Ma Inzaghi non si fida e vuole massima attenzione da parte dei suoi: «Mi preoccupa tanto questa partita, è un’ottima squadra con ottimi elementi ed un bravo allenatore. E’ la partita più insidiosa che ci potesse capitare, preferivo affrontare una compagine in serie positiva. Troveremo una squadra che sarà concentrata al 120%. Abbiamo avuto poco tempo, i ragazzi sono concentrati: dovremo avere fame e cattiveria»

Poi sulla formazione, il tecnico biancoceleste si nasconde e fa un po’ di pretattica: «Marusic? Si è allenato bene sia oggi che ieri. Convive con un’infiammazione allo sciatico da più di un mese. E’ un professionista serio ed un ragazzo che si impegnato tanto. Domani è disponibile come gli altri. Lulic e Radu vogliono sempre esserci, se hanno qualche acciacco ci passano sopra. Sono da considerare recuperati, anche loro come gli altri deciderò domani se schierarli dall’inizio». Sulla possibilità di vedere Anderson titolare: «Sicuramente giocherà, c’è la possibilità che giochino anche Luis Alberto e Milinkovic come mezzale, vista l’assenza di Parolo. Ho Murgia che sta bene, Di Gennaro che è tornato a lavorare nel migliore dei modi». Su Parolo, Inzaghi ci tiene a far chiarezza: «Ha un problemino pubico, aveva un dolore che sentiva quando calciava e scattava. Probabilmente lo si poteva rischiare, in questo momento ho preferito non inserirlo nella lista. Giovedì ci sarà»