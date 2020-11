La rivelazione di Higuain: «Sarei voluto tornare al River Plate»

Gonzalo Higuain ha parlato del suo desiderio di voler tornare al River Plate

Nel corso dell’ultima finestra di calciomercato, Gonzalo Higuain si è trasferito negli USA all’Inter Miami. Il suo desiderio, però, sarebbe stato un altro come rivelato dallo stesso Pipita in una intervista a TycSports.

«Quando ho lasciato il River Plate da giovane era come se avessi sempre quel conto in sospeso di giocare di nuovo e diventare campione. Ho sempre avuto in testa di tornare indietro. Purtroppo, e non parlo della stampa e dei tifosi, ma parlo del Paese da un punto di vista socioculturale, questo non è stato possibile. L’Argentina, come Paese, e come modo di vivere fuori dal calcio non mi permette di essere felice e credo che non sia al momento possibile. Quando torni in Argentina, fai un resoconto di tutto non solo del calcio e vedi che come Paese non è il massimo adesso. Questo ti fa perdere la voglia. Non nego che sarei voluto tornare al River Plate, vestire ancora quella maglia e ritirarmi lì. Ma ci sono cose che non si possono programmare del futuro».