La Roma riscopre i gregari: si amplia il mazzo di Fonseca

La Roma riscopre i giocatori meno utilizzati. Per Paulo Fonseca arrivano risorse importanti in questa ultima parte di campionato

Oltre ai tre fondamentali punti ottenuti, Paulo Fonseca nella gara di ieri ha anche tratto delle indicazioni piuttosto importanti della sua Roma. In primis quella della profondità di rosa. I giocatori meno utilizzati e chiamati in causa hanno prontamente risposto presente.

In primis, ovviamente, Nikola Kalinic. Una doppietta e un assist decisivo nell’ottima generale della partita per il croato. C’è poi Villar, sconosciuto fino a ieri pomeriggio, e capace di gestire il centrocampo con qualità tattica, tecnica e fisica. Segnali ottimi per il tecnico giallorosso che potrà attingere di più al suo mazzo in questo finale di stagione.