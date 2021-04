Lady Dybala spaventa la Juventus: «A Torino non c’è molto da fare»

Oriana Sabatini, compagna di Dybala, si è lamentata del poco divertimento che offre la città di Torino. Le dichiarazioni

Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, a Gente ha svelato di non trovarsi bene a vivere a Torino.

«Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché è molto disponibile a fare cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix e il delivery in camera».