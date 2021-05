L'ag. di Bale critica Mourinho: «Allenatore di grande successo, ma ora...»

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato dell’esperienza al Tottenham del gallese puntando il dito anche su Mourinho

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ai microfoni di SNTV ha parlato del suo assistito facendo riferimento anche a José Mourinho.

«Ha avuto un periodo difficile con Mourinho. Ho detto agli Spurs all’inizio: “Dategli fiducia, lasciatelo giocare come sa, non ditegli di fare questo e quello, trattatelo come Messi o Ronaldo e vedrete”. Ed è provato che ogni volta che gli viene concesso di giocare così ha segnato molti gol. È un giocatore di livello mondiale. Colpa di Mourinho? Non incolperò nessuno. È un allenatore di grande successo… ma anche Giulio Cesare era molto bravo, ma non credo che sarebbe molto bravo con gli eserciti adesso».