L’agente di Kiyine smentisce: «Non andrà alla Lazio»

L’agente di Kiyine smentisce un approdo del centrocampista alla Lazio durante il mercato di gennaio

Ruggiero Malagnini, agente di Sofian Kiyine, ha smentito il trasferimento del centrocampista dalla Salernitana alla Lazio durante il mercato di gennaio: «Il suo percorso sta procedendo, si parla di poter andare alla Lazio in questa sessione di calciomercato senza dover attendere la fine della stagione ma, in accordo con il ragazzo, riteniamo opportuno rimanere a Salerno e tentare la scalata alla massima categoria con i campani».

«Questo per permettergli di concludere un certo tipo di esperienza sotto la guida di Ventura, che è stato conquistato da Sofian al Chievo tanto da volerlo come primo rinforzo appena è arrivato alla guida della Salernitana. Per questa serie di motivi, proseguire in cadetteria è la scelta più saggia, prima di rientrare alla Lazio in estate e valutare il da farsi», ha concluso ai microfoni di pianetaserieb.com.