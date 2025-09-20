Landucci: «Partita molto seria. Pulisic un cecchino anche in allenamento. E Rabiot è mostruoso»

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta con l’Udinese. Le dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Stasera abbiamo fatto una partita molto seria con grande rispetto dell’Udinese. Abbiamo avuto voglia e spirito di gruppo. Complimenti a tutti, abbiamo fatto un’ottima partita tecnicamente. Stasera festeggiamo e martedì pensiamo al Lecce in Coppa Italia».

PULISIC – «Oltre al calciatore che conosciamo tutti, è una persona umile. Un campione che si allena come un ragazzino. È un esempio. Lui mi emoziona, mi fa ricordare di quando ero giovane e giocavo. È una persona incredibile. Vorrei parlare di tutta la squadra ma lui quando tira in porta in allenamento è micidiale, un cecchino. I suoi dati parlano per lui».

INSERIMENTI – «Nel calcio se non ti muovi… Ti vengono tutti a prendere. Correre in avanti ti crea delle soluzioni per te o per altri giocatori. Se corri in avanti crei degli spazi. Rabiot ha fatto una partita mostruosa. Mi sono anche arrabbiato perché andava troppo avanti, mi ha detto che voleva fare gol. Forse ha fatto bene perché ne abbiamo fatti tre. Lo chiamo ‘messieur’ in campo. Con lui siamo insieme da tanto, siamo fortunati».