Langella a CagliariNews24: «Non è ancora sicuro che l’Inter vinca lo scudetto, sulla Nazionale penso una cosa». Le sue parole

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex calciatore di Cagliari, Bari e Atalanta, Antonio Langella, ha detto la sua su alcuni temi legati al campionato di Serie A e alla Nazionale.

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SUL MOMENTO DEL CAGLIARI – «Penso che sia un periodo un po’ particolare adesso per il Cagliari. Poi affronta una squadra molto determinata come il Napoli, che ha bisogno di punti per la Champions, mentre anche i rossoblù, venendo un po’ da partite senza punti, hanno bisogno fondamentalmente dei tre punti. Quindi credo che sia una partita un po’ difficile per il Cagliari venerdì».

LA PROSSIMA COL NAPOLI – «Penso che per il Napoli a Cagliari non è stato mai facile vincere e sono state sempre partite molto combattute! Al momento vedo un po’ più favorita la squadra partenopea perché ha un momento più facile anche viste le ultime partite, mentre il Cagliari si trova un po’ in difficoltà. Dalla parte dei rossoblù c’è il fattore che gioca in casa davanti al pubblico e ha sempre dato fastidio al Napoli negli ultimi campionati. Pertanto, penso che se devo fare un pronostico, vedo favorito il Napoli. Dico questo solo per l’andamento in questo frangente del campionato».

I MIEI RICORDI DI CAGLIARI NAPOLI IN CAMPO – «Quello più importante sicuramente Cagliari-Napoli del 2003 quando ho fatto gol! Posso ricordare quello perché, entrando dalla panchina, feci il 2 a 2 in un’annata che era un po’ complicata. Fu il mio primo gol in Serie B e poi contro il Napoli, la squadra che tifo, per me è stato il massimo!».

LOTTA SCUDETTO – «Penso che non è detto, non è sicuro al mille per mille che l’Inter vinca lo scudetto, ma è la più favorita senza ombra di dubbio perché ha una rosa fortissima. Uscendo poi dalla Champions, in questo momento l’obiettivo primario è lo scudetto. C’è stato il pareggio con l’Atalanta, ma contro uno scontro molto importante perché tutte e due le squadre sono fortissime. Penso che alla fine l’Inter a oggi sia la squadra più forte e che vincerà lo scudetto. Milan? Credo che il passo falso con la Lazio abbia un po’ non chiuso del tutto i giochi ma… se magari vinceva a Roma poteva ancora sperare nella riapertura. Io penso che ad oggi l’80% ormai dello scudetto è dell’Inter».

CAPITOLO NAZIONALE E PRE-CONVOCAZIONI DI PALESTRA E CAPRILE – «Penso che l’Italia sia molto favorita e che senza nessun scongiuro deve per forza passare il turno! Siamo superiori da ogni punto di vista, quindi credo che passerà il turno senza problemi. Abbiamo una squadra forte e dei giocatori molto validi, quindi non credo e non spero che non passi di nuovo il turno perché sarebbe davvero una disgrazia. Penso che a parte Caprile, che se lo sta meritando, lui e Caprile sono due giocatori che stanno facendo benissimo! Sono due rivelazioni che in Serie A nessuno se l’aspettava! La preconvocazione per Palestra è meritata, quindi è giusto che possa fare la differenza in Nazionale visto il suo talento».

L’INTERVISTA COMPLETA A LANGELLA SU CAGLIARINEWS24.COM