L’annuncio di Pandev: «Il mio pensiero è quello di smettere»

Goran Pandev ha parlato dell’esordio all’Europeo della Macedonia e delle sue intenzioni per il futuro

Goran Pandev, attaccante e leader della Macedonia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’esordio della sua Nazionale all’Europeo e del suo futuro.

RITIRO – «Per il mio futuro ancora non lo so, sono concentrato su questo Europeo, il mio pensiero è quello di smettere».

ESORDIO EUROPEO – «Sono felice per il gol ma dispiaciuto per il risultato, però per noi era importante giocarci questi Europei, è una esperienza incredibile per noi e per tutto il paese. L’Austria è stata più forte di noi e ha vinto meritatamente, speriamo di fare un bel risultato già nella prossima. Abbiamo scritto la storia del nostro paese ma ora siamo qui e vogliamo fare bene, vogliamo fare bene, fare bella figura».