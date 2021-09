Laporta: «Ritorno di Messi? Non lo escludo. Vederlo con un'altra maglia...»

Joan Laporta torna a parlare dell’addio di Messi passato al Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni del presidente del Barcellona

Joan Laporta, ai microfoni di Esport 3, torna a parlare dell’addio di Messi.

MESSI PSG – «È stato particolare vederlo con una maglia diversa, ho provato una strana sensazione. Non è piacevole sapere che gioca per una squadra rivale, ma penso che per ognuno di noi Leo rimarrà per sempre un giocatore del Barcellona».

RITORNO – «Sicuramente quello che è avvenuto non è la fine che ci auguravamo per lui e per il Barcellona. Vedremo. Non ci chiudiamo a nessuna possibilità».

GRIEZMANN – «Leo non avrebbe potuto rinnovare neanche se la cessione di Antoine fosse arrivata prima. L’anno prossimo, però, potremo ambire a obiettivi più importanti sul mercato».