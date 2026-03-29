Laporta parla di Messi: «Il Barcellona è casa sua. Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo»

Laporta sul futuro di Messi: «Il Barcellona è casa sua. Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo». Le dichiarazioni

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è tornato a parlare della separazione da Lionel Messi avvenuta nel 2021, affrontando nuovamente il tema in un’intervista concessa a El País

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



PAROLE – «Ho fatto quello che dovevo fare. Leo era vicino alla fine della sua carriera e avevamo bisogno di costruire una nuova squadra. Mi sarebbe piaciuto farlo con il suo aiuto, ci abbiamo provato, ma non è stato possibile».

Resta il rammarico per non aver potuto proseguire il percorso insieme a Messi, che Laporta ha definito “uno dei grandi della nostra storia, come Kubala e Cruyff”. Il presidente blaugrana ha riconosciuto che l’addio del 2021 non si è svolto come i tifosi avrebbero desiderato.

MESSI – «Merita una statua e una partita celebrativa. Il Barcellona è casa sua. Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo».

Un destino che, nelle parole di Laporta, sembra quasi scritto: Messi potrebbe davvero tornare un giorno nella città e nel club che lo hanno cresciuto, riportando a Barcellona una storia che per molti non si è mai davvero chiusa.