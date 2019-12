Lautaro Barcellona, il rinnovo con l’Inter non arriva: i blaugrana osservano

Il Barcellona è sempre più stregato da Lautaro Martinez: il rinnovo con l’Inter non è in agenda e i blaugrana osservano interessati

Lautaro Martinez si è battuto come un leone nella sfida di San Siro tra Inter e Barcellona: è mancato solo il gol al Toro, quel gol che avrebbe potuto regalare la qualificazione agli ottavi ai nerazzurri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i blaugrana osservano con attenzione dell’attaccante argentino: il rinnovo con l’Inter (con adeguamento di contratto) tarda ad arrivare e il Barcellona potrebbe pagare la clausola di 111 milioni di euro, per portare Lautaro Martinez a far coppia con Messi.