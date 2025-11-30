Lautaro a Dazn: «Contento per la vittoria più che per i gol, a volte le cose escono e altre no. L’Inter viene sempre prima di tutto. Offrirò la cena a Pio»

Lautaro a Dazn. Il capitano nerazzurro analizza la vittoria di Pisa, risponde alle critiche e parla del suo rapporto con la squadra e con i compagni

Al termine di Pisa Inter, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione personale che ha regalato il ritorno al successo dei nerazzurri grazie ad una doppietta decisiva nel 2-0 all’Arena Garibaldi.

Il numero 10 nerazzurro ha mostrato soddisfazione e determinazione, ribadendo ancora una volta la centralità del collettivo e il legame profondo con l’ambiente interista.

COSA C’ERA DIETRO A QUELLA CORSA SOTTO LA CURVA OSPITI DOPO IL GOL? – «Sono contento perché abbiamo vinto. Era quello che cercavamo dopo 2 sconfitte, lo abbiamo fatto e sono contento».

CRITICHE SU DI ME? – «Sono abituato. Io lavoro per la squadra, per me stesso, per la mia famiglia e lascio quelli che sono fuori che parlano».

CONTENTO PER LA DOPPIETTA? – «Nono, sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l’Inter e basta»

162 GOL CON L’INTER, QUANTO DURA ANCORA QUESTA STORIA? – «Spero tanto. Ho ancora tanti anni di contratto, sono contento qua. La gente mi vuole bene. Io come ho detto sempre: la squadra viene prima di tutto. Penso sempre a lavorare. A volte le cose escono e altre no. L’importante è che l’Inter vinca. E’ da tanti anni che l’Inter è lì per competere in tutte le competizioni. La gente da fuori può parlare ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro»

OFFRO UNA CENA A PIO DOPO QUESTO ASSIST? – «Si certo. Anche i compagni scherzano. Stare insieme conta e aiuta tanto il gruppo. Giocando ogni 3 giorni diventa difficile ma appena abbiamo tempo offro anche una griglia, che la faccio io come sempre».