Lautaro Martinez scalpita per il rush finale: la finale nel mirino, venerdì Inzaghi lo terrà a riposo?

Inter, Lautaro Martinez si prepara al rush finale: l’obiettivo è arrivare al top per la finale di Champions League, mentre per venerdì…

In casa Inter Lautaro Martinez è pronto a tornare in gruppo e potrebbe rivedersi in campo già venerdì sera contro il Como. Dopo l’infortunio muscolare rimediato nell’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona, l’attaccante argentino ha seguito un piano di recupero progressivo: solo terapie e palestra nei primi giorni, poi lavoro personalizzato sul campo, come accaduto ieri ad Appiano. Il rientro completo in gruppo è previsto tra oggi e domani, con Simone Inzaghi intenzionato a concedergli minuti nell’ultima di campionato, così da testarne la condizione in vista dell’appuntamento più atteso: la finale di Champions contro il PSG del 31 maggio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il percorso verso Monaco è pianificato nei dettagli: prudenza massima per evitare ricadute, ma con l’obiettivo di arrivare al top alla partita decisiva. Lautaro, già protagonista di un recupero lampo per la sfida di ritorno contro il Barcellona (in campo dopo appena cinque giorni), ha dimostrato di essere fondamentale tanto per il gruppo quanto sul piano tecnico. Contro i catalani ha segnato e procurato un rigore, confermando il suo peso specifico nel progetto nerazzurro. Per lui, la finale di Champions rappresenta il tassello mancante di una carriera già ricca di successi, dallo scudetto al Mondiale con l’Argentina. L’Inter, delusa dal pareggio con la Lazio che ha complicato il discorso scudetto, si aggrappa ora anche alla leadership e al carisma del suo capitano per chiudere la stagione nel migliore dei modi.