Lautaro Martinez, mattinata importante: visite e poi firme con l’Inter

L’Inter è pronta ad annunciare il suo primo colpo per la prossima stagione: Lautaro Martinez sta svolgendo le visite mediche. Poi sarà tempo di firme

Mattinata importante per l’Inter e per Lautaro Martinez. L’attaccante classe 1997, di cui si dice un gran bene, è sbarcato ieri alla Malpensa, travolto dall’entusiasmo dei tifosi interisti che hanno fatto diventare per alcuni minuti l’aeroporto nerazzurro, urlando «Lautaro uno di noi». Il centravanti, un po’ intimidito, si è infilato nella macchina inviatagli dalla società. L’argentino ha trascorso la notte di hotel e in mattinata si è presentato al Centro Coni di medicina dello sport di Milano, con tanto di zainetto sulle spalle, per la prima parte delle visite mediche.

Come da consuetudine, le visite mediche dei nerazzurri si suddividono in due parti: la prima al Centro Coni, la seconda all’Humanitas di Rozzano. Dopo aver completato gli accertamenti clinici, il giocatore, verso le 12.30-13, si recherà in sede: pronto il nuovo contratto che attende solo di essere firmato. Lautaro Martinez sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Il centravanti argentino è pronto a giocarsi un posto da titolare con Mauro Icardi. Dopo l’avventura nel Racing de Avellaneda, El Toro sogna di ripercorrere le ombre di un altro ex interista: Diego Milito.