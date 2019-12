Lautaro Martinez: «L’Inter è casa mia. Conte mi fa crescere tantissimo»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky del momento che sta vivendo all’Inter e del suo futuro

Lunga intervista da parte di Sky Sport all’uomo del momento in casa Inter, Lautaro Martinez. Ecco cosa ha detto l’argentino sul suo stato di forma e sulla stagione dei nerazzurri.

INTER – «L’Inter è casa mia. Per me è qualcosa di molto importante, i tifosi sono sempre gentili con me, la trovo una cosa fantastica. Io provo a lavorare e a dimostrare con umiltà, dentro al campo, che sono all’altezza di questa maglia. Voglio regalare più gioie possibili ai tifosi nerazzurri e alla mia famiglia. Entro in campo sempre concentrato, già con la testa focalizzata sulle giocate. Sono contento di quanto sto facendo. È anche questione di fortuna, ovvio, ma non bisogna mai tralasciare nessun dettaglio, in nessun momento del match».

LUKAKU – «Con Lukaku ci troviamo bene, è una persona fantastica anche fuori dal campo. Il nostro obiettivo è segnare il maggior numero di gol possibili per aiutare la squadra»

CONTE – «Mi sta dando grande fiducia, ti dice le cose come stanno, come Scaloni. Questo fa sì che uno cresca giorno dopo giorno. Entrambi i mister analizzano i dettagli per farti crescere a livello fisico e mentale. Quest’anno con Conte mi ha fatto fare un grande lavoro e questo si sta vedendo in campo»

PROSSIME SFIDE – «Noi lavoriamo sempre per affrontare qualsiasi match allo stesso modo. Dobbiamo pensare partita dopo partita a fare più punti possibili, questo è l’obiettivo, stando concentrati sull’avversario e dando sempre il massimo per l’Inter e per aiutare i compagni. A Dortmund e Barcellona abbiamo giocato degli ottimi primi tempi, con un grande lavoro»