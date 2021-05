Lazio, Acerbi: «Chiedo scusa a tutti, dovevo chiedere il cambio»

Francesco Acerbi ha chiesto scusa dopo la prestazione nel derby contro la Roma

All’indomani della brutta prestazione contro la Roma, Francesco Acerbi fa mea culpa sul suo profilo Instagram, alludendo anche un possibile problema fisico. Il suo messaggio:

«Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso. Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave».