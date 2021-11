Lazio, Akpa Akpro: «Buona partita contro un Marsiglia da Champions»

Akpa Akpro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara contro il Marsiglia: le sue parole

Akpa Akpro al termine della gara contro il Marsiglia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste.

MARSIGLIA – «Sono andati davanti, hanno fatto di tutto per far gol, peccato averlo preso ma non abbiamo perso e un punto qui è buono, perché è uno stadio magnifico. Hanno fatto spesso cambio gioco e per noi è stato più difficile, ma abbiamo fatto una buona partita. Loro sono forse da Champions League».

