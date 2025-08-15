Lazio Atromitos, Sarri decide il titolare per la prossima stagione: ballottaggio tra loro due

Lazio Atromitos, Maurizio Sarri decide il titolare per la prossima stagione coi capitolini, ecco il super ballottaggio tra loro due, di chi si tratta

Domani sera, la Lazio chiuderà il suo pre-campionato affrontando l’Atromitos in un’amichevole che si preannuncia cruciale anche per stabilire chi sarà il portiere titolare in vista dell’avvio della Serie A. Maurizio Sarri non ha ancora preso una decisione definitiva e, per tutto l’estate, ha alternato i due portieri in modo ben preciso. Dopo aver scelto Provedel contro il Burnley, nella sfida di domani a Rieti, sarà il turno di Christos Mandas, con Provedel pronto a entrare a gara in corso. Nonostante entrambi abbiano avuto opportunità di mettersi in mostra, la situazione sembra ormai prossima a una risoluzione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il confronto tra i due portieri è serrato, ma Provedel pare avere un lieve vantaggio. Le motivazioni vanno oltre le sole qualità tecniche, come la sua esperienza e l’abilità nel gioco con i piedi, essenziale per il tipo di calcio che Sarri intende far praticare alla squadra. La sua capacità di partecipare alla costruzione dal basso è, infatti, un aspetto fondamentale per il tecnico. Sarri valuta più la leadership e l’intesa con la difesa, piuttosto che le sole parate.

Tuttavia, la scelta definitiva non riguarderà solo il campo. Se Provedel dovesse essere confermato come titolare, Mandas non resterà a lungo in panchina. Il portiere greco è considerato una risorsa importante sia sotto l’aspetto tecnico che economico, e se dovesse trovare poco spazio, già a gennaio potrebbero esserci movimenti sul mercato. Sarri e il direttore sportivo Fabiani hanno infatti confermato che il Wolverhampton è tra i club interessati a Mandas. La decisione finale in casa Lazio, quindi, non solo definirà la gerarchia in porta, ma avrà anche ripercussioni sul mercato invernale.