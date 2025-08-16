Lazio Atromitos, le formazioni ufficiali regalano un super verdetto: la scelta di Sarri non lascia dubbi!

Lazio Atromitos in scena e le formazioni ufficiali già regalano un super verdetto, ecco la scelta di Sarri non lascia dubbi, cosa succede

Ieri c’era ancora incertezza, ma oggi, con le formazioni ufficiali, la Lazio ha sciolto i dubbi sul portiere titolare. Contro l’Atromitos, nell’ultima amichevole della stagione, Maurizio Sarri ha scelto Christos Mandas per difendere la porta biancoceleste. Questa mossa chiude il periodo di alternanza e definisce le gerarchie a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.

Durante l’estate, Sarri aveva gestito la situazione con un piano preciso, dando a entrambi i portieri l’opportunità di mettersi alla prova. Dopo aver visto Provedel in campo dal primo minuto contro il Burnley, ora tocca al portiere greco dimostrare il suo valore. Questa scelta non è solo tecnica, ma ha un peso specifico enorme, specialmente per il futuro dei due giocatori.

Una scelta, due destini

La decisione di schierare Mandas come titolare non è una sorpresa, ma una conferma delle sue qualità. Sebbene Provedel fosse considerato il favorito per la sua esperienza e la capacità di costruire il gioco dal basso, Sarri ha optato per la sicurezza e la leadership mostrate dal greco. Questa scelta ribalta completamente le previsioni, premiando un portiere che ha saputo convincere il tecnico con le sue prestazioni.

Questo scenario ha un impatto diretto sul calciomercato. Il destino di Mandas era legato alla sua posizione in squadra: se fosse stato relegato in panchina, la Lazio avrebbe potuto cederlo a gennaio per non svalutarlo. Ora, con la titolarità in tasca, la situazione si inverte ed è il futuro di Provedel a diventare incerto. Non è solo una questione di chi gioca stasera, ma di chi sarà il numero uno della Lazio per la stagione. La gara contro l’Atromitos serve a confermare la scelta di Sarri e a testare la solidità del nuovo assetto difensivo.

La formazione ufficiale

Per la partita, Sarri ha schierato un undici molto competitivo. Oltre a Mandas in porta, la difesa a quattro è composta da Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini. Il centrocampo a tre vede la presenza di Dele-Bashiru, Cataldi e Guendouzi, mentre in attacco il tridente è formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. A disposizione, oltre a Provedel, ci sono giocatori importanti come Romagnoli, pronti a subentrare e a dare il loro contributo. La partita di stasera non è solo un semplice test, ma la prima vera prova di forza per la Lazio che verrà.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO ATROMITOS