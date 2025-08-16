Lazio News
Lazio Atromitos, rissa nel primo tempo: volano cartellini! Cos’è successo davvero
L’amichevole Lazio Atromitos caratterizzata da una rissa nel primo tempo mentre volano cartellini! Ecco cos’è successo davvero
Quella che doveva essere una semplice amichevole pre-campionato tra Lazio Atromitos si è trasformata in una sfida ad alta tensione. L’incontro, disputato allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, ha preso una piega inaspettata, caratterizzandosi da subito per toni accesi e momenti di forte nervosismo.
La situazione è degenerata intorno alla mezz’ora del primo tempo, quando Mattéo Guendouzi, dopo un fallo subito, ha reagito a gioco fermo, innescando un parapiglia a centrocampo. L’arbitro è intervenuto cercando di riportare la calma, ma la tregua è durata poco. Poco dopo, un intervento molto duro di Lima Santos dell’Atromitos su Castellanos ha scatenato una rissa ancora più violenta tra i giocatori delle due squadre.
Per sedare gli animi, l’arbitro ha espulso entrambi i protagonisti dello scontro, Castellanos e il difensore avversario, ristabilendo la parità numerica in campo. Nonostante questo, la tensione è rimasta alta, tanto che il caos si è esteso anche nel tunnel che porta agli spogliatoi, coinvolgendo anche le panchine. Il gioco è stato fermato per circa dieci minuti, mentre le due formazioni si sono affrontate anche fuori dal campo.
Dopo alcuni minuti di confusione, la calma è finalmente tornata e l’incontro ha potuto riprendere. Nonostante il clima infuocato, il match è proseguito senza ulteriori problemi, ma l’incidente ha lasciato il segno. L’amichevole, che doveva essere un semplice test fisico, è diventata una vera e propria prova mentale per i capitolini di Maurizio Sarri, che ha dovuto gestire una situazione che rischiava di sfuggire di mano. Che inizio per la sfida per Lazio Atromitos!
