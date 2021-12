Lazio, Basic: «Con l’Udinese per vendicare il ko di Napoli»

Toma Basic ha parlato in vista della gara di questa sera contro l’Udinese. Ecco le sue parole del centrocampista biancoceleste

PARTITA – «Sarà un match molto difficile, che però vogliamo vincere per conquistare i tre punti. Dobbiamo rialzarci per dimenticare la sconfitta di Napoli. L’obiettivo è lavorare per fare bene in tutte le partite che rimangono da qui alla fine della stagione»

RIPARTENZA – «Lunedì abbiamo parlato tutti insieme per capire dove migliorare, la squadra sta reagendo bene a quella sconfitta. Nel calcio si possono vivere momenti simili, noi siamo concentrati solo sulla prossima partita contro l’Udinese per vincere»

UDINESE – «Abbiamo analizzato le loro ultime prestazioni, penso che tutto dipenderà da noi. Sappiamo che l’Udinese è una buona squadra, ma dovremo pensare solo a noi stessi ed a cercare di sbloccare la partita il prima possibile»