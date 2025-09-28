 Lazio, alla fine la spunta Sarri: Basic reintegrato, tagliato lui per fargli spazio
Connect with us

Ultime Notizie

Lazio, alla fine la spunta Sarri: Basic reintegrato, tagliato lui per fargli spazio

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Toma Basic

Lazio, alla fine la spunta Sarri: Basic reintegrato, tagliato lui per fargli spazio. La decisione definitiva in casa biancoceleste

Alla fine, la decisione è arrivata. A poco più di ventiquattr’ore dalla delicata sfida di campionato contro il Genoa, in casa Lazio si è risolto uno dei casi più spinosi delle ultime settimane. La società biancoceleste ha comunicato ufficialmente la reintegrazione nella lista Serie A di Toma Basic, centrocampista croato che era stato escluso a inizio stagione. A fargli spazio, come previsto, è l’infortunato Fisayo Dele-Bashiru, il cui problema fisico si è rivelato il fattore scatenante per il cambio in corsa.

La mossa, dettata dall’emergenza a centrocampo, sembra rappresentare una vittoria della linea tecnica di Maurizio Sarrisulla dirigenza. Non è un mistero che l’allenatore spingesse per avere un’opzione in più in mediana, mentre il direttore sportivo Angelo Fabiani appariva più cauto su questa soluzione, forse in attesa di capire i reali tempi di recupero di Dele-Bashiru o di valutare altre piste per il mercato di gennaio. Alla fine, l’urgenza ha prevalso, sbloccando una situazione che teneva il giocatore ai margini del progetto.

La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale del club, che ha formalizzato il cambio presso la Lega Serie A:

«La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato».

Per Toma Basic si apre dunque un capitolo inaspettato della sua avventura in biancoceleste. Da esubero a risorsa reintegrata, ora avrà il compito di ripagare la fiducia di Sarri e dimostrare sul campo di poter essere un elemento prezioso per la Lazio.

Related Topics:

Ultime Notizie

Calciomercato Inter: Akanji ha già convinto tutti. Presa questa decisione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

28 Settembre 2025

By

Akanji
Continue Reading

Ultime Notizie

Lione, Fonseca vola in Ligue 1: primato e clean sheet in serie

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

41 minuti ago

on

28 Settembre 2025

By

Fonseca
Continue Reading