Lazio, buone notizie per Inzaghi: Correa e Fares si allenano in gruppo

La Lazio si prepara in vista della gara contro il Parma. Oggi in campo anche Fares, Correa e Strakosha

La Lazio è tornata a Formello per iniziare a preparare la gara di Coppa Italia contro il Parma. Inzaghi sarà costretto a fare qualche rotazione per far rifiatare i suoi e rimediare a qualche squalifica (Leiva sarà fermo per due turni). Da valutare in primis le condizioni di Correa e Fares: il Tucu ha svolto oggi l’intera seduta coi compagni; il terzino solo la sgambata iniziale per poi dedicarsi ad un lavoro personalizzato. In campo anche Strakosha, che aveva riportato un trauma distrattivo nella partita con la Fiorentina.

In difesa si rivedrà Patric, chiamato a chiudere il terzetto difensivo con Hoedt ed Acerbi. Al centro Parolo sostituirà Leiva (Cataldi ha riportato uno stiramento ai flessori); mentre Akpa Akpro potrebbe prendere il posto di uno tra Luis Alberto e Milinkovic.

Potrebbe essere risparmiato anche Immobile, in vista della gara di domenica.