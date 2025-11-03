Hanno Detto
Pisacane nel post gara di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato»
Lazio Cagliari, le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane nel post partita della sfida contro i biancocelesti
Il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a DAZN nel post partita della sfida persa 2-0 contro la Lazio: le sue dichiarazioni riprese da Cagliarinews24:
RECUPERI IMPORTANTI – «Mi porto a casa che ho recuperato calciatori che ci devono permettere di arrivare l’obiettivo che abbiamo chiaro nella testa. Inoltre mi porto l’approccio che è stato buono. Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato, ma recuperando quei giocatori ci ha permesso di vedere una mole di gioco diversa. Sono soddisfatto a metà».
TRIDENTE – «Parte da un principio di carattere generale con lo staff, ovvero avere un’idea precisa e mettere i ragazzi nelle condizioni di giocare a calcio. Con loro che hanno appunto il calcio dentro, lo puoi fare. Siamo venuti all’Olimpico e abbiamo giocato con un avversario forte. Anche la prima giornata con la Fiorentina, a Napoli, Parma e Lecce, quando abbiamo avuto i ragazzi dentro abbiamo fatto ciò che si è preparato a luglio. Se mancano pezzi pregiati bisogna mettere i ragazzi nelle condizioni per non metterli a rischio. Stasera abbiamo costruito a 4 con Luperto e Mina e di fare una partita come l’abbiamo fatta».
PALESTRA – «Marco è un ragazzo che ho avuto la fortuna di incontrarlo alla Primavera e giocava a sinistra. Ha un motore per contrastare un talento come Isaksen. Stasera ci è riuscito fino al gol; per me che ho fatto questo ruolo e per lui che sta iniziando a fare questa carriera non basta fare tutto bene se c’è un guizzo dell’avversario: ti danneggia la prestazione. Deve crescere e avrà modo».
