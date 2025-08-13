Lazio, nuova offerta per Castellanos: arriva la risposta del club di Lotito

Lazio, ecco carambolare una nuova offerta per Castellanos, vediamo subito la risposta del club di Lotito, i dettagli

In Brasile si parla di un possibile ritorno del Flamengo su Castellanos, dopo aver ricevuto i rifiuti per Taremi e Beltran. L’idea è che l’attaccante argentino potrebbe chiedere un colloquio con Lotito per sollecitare la sua cessione. Tuttavia, da Formello – spiega Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola – arriverebbero tempestive smentite. La verità è che il mercato è bloccato e, come ha sottolineato Sarri, la situazione è stata scoperta troppo tardi. Lotito ha alzato un muro che è difficile abbattere: nessun giocatore partirà, e non è necessario confermare ulteriormente la sua politica, che è sempre stata quella di non cedere facilmente i pezzi pregiati. Per questo motivo, l’estate non sembra essere quella giusta per avviare una trattativa con la Lazio, la quale ha preso un impegno solenne con il tecnico. Come ricordato dal ds Fabiani: «Ci siamo stretti due volte la mano». Le voci su un possibile interesse per Castellanos erano già emerse a metà giugno, ma da allora sono state bloccate, anche perché sarebbe difficile sostituire i giocatori chiave.

A luglio si era parlato anche del Flamengo per Castellanos, ma la Lazio non aveva aperto alcuna trattativa. Ora, sembra che il procuratore dell’attaccante non abbia più avuto contatti con il club. Durante l’amichevole con il Burnley, Castellanos è sceso in campo per l’ultima mezz’ora, mostrando tranquillità e serenità. Non ha fatto dichiarazioni né accennato a nessuna voglia di partire, quindi la società non è preoccupata dalle indiscrezioni provenienti dal Brasile. La posizione della Lazio è chiara: Castellanos non si vende, è il centravanti del futuro e la squadra ci crede.

Fabiani, parlando recentemente in radio, ha ribadito la sua fiducia nel giocatore argentino, sottolineando che Sarri potrebbe fornirgli la sicurezza che gli manca. Non è facile raggiungere i numeri di Immobile, ma Castellanos ha dimostrato di saper segnare gol importanti. La competizione con Boulaye Dia per una maglia da titolare sarà serrata, con entrambi che si alterneranno, sfruttando la possibilità delle cinque sostituzioni. In questo momento, la Lazio ha tre centravanti: Castellanos, Immobile e Noslin, quest’ultimo ancora in attesa di trovare la sua identità tattica.

Infine, se dovesse arrivare un’offerta importante, la situazione potrebbe cambiare. Lotito e Sarri potrebbero valutare un’offerta da 40 milioni di euro, ma al momento non sembra esserci alcuna proposta concreta. L’unica cosa certa è che la linea della Lazio non è mai cambiata: confermare i suoi giocatori principali e guardare al futuro con serenità.