Lazio, Cataldi: «Da qui in poi vinciamole tutte, ma occhio al Parma»

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato prima del match decisivo per le speranze Champions League con il Parma

Manca poco al fischio d’inizio di Lazio-Parma, e Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la sfida tra biancocelesti e ducali.

Le sue parole: «Abbiamo analizzato gli errori commessi contro la Fiorentina, non ci resta che vincere oggi e ripartire. Non dobbiamo sottovalutare il Parma, non ha niente da perdere e può metterci in difficoltà essendo una squadra fisica. Da qui alla fine vinciamole tutte, poi vediamo cosa succede sopra di noi. La mia condizione? Ho preso una botta, ma sto bene»