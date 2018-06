Lotito esalta la Lazio: «Club che conta nel grande calcio»

Dopo aver smaltito la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, la Lazio di Claudio Lotito è pronta a tornare protagonista: ecco le parole del presidente

Dopo aver perso la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro l’Inter, la Lazio è pronta a rilanciare le proprie ambizioni. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha dichiarato: «Guardiamo al futuro sapendo che saremo in grado di giocare ai massimi livelli italiani ed europei. Si è verificata una valorizzazione dei giocatori che non ha precedenti nella storia del calcio nazionale a dimostrazione del grande lavoro della società».

Continua il presidente biancoceleste, come riportato dai colleghi di Lazionews24.com: «C’è delusione per la mancata qualificazione in Champions ma l’ultimo campionato ha segnato l’ingresso della nostra società nel novero di quelle che contano nel grande calcio e possono ambire ad un futuro importante e significativo nel panorama europeo ed internazionale. Abbiamo sfidato squadre da fatturati ed investimenti giganteschi ed è anche arrivata la Supercoppa».