Lazio, Zaccagni analizza: «La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Ai tifosi…»

2 ore ago

Zaccagni

Lazio, Zaccagni in conferenza: «La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa»

Mattia Zaccagni è intervenuto in conferenza stampa dopo il match Cagliari-Lazio. Queste le parole rilasciate dal capitano biancoceleste nel post‑partita:

ASSENZA DEI TIFOSI – «La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L’appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo».

STAGIONE NEGATIVA – «È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate e poi questo stiramento all’obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra».

SULLE SCELTE – «Spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla, attaccare di più gli spazi… sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo cominciare a mettere in campo qualcosina in più».

