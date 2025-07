Lazio, boom di abbonamenti: il legame dei tifosi biancocelesti con la squadra sorprende tutti

Lazio, è un vero e proprio boom di abbonamenti: il legame dei tifosi biancocelesti con la squadra sorprende tutti

Malgrado le tensioni interne alla dirigenza e un mercato estivo ancora in fase embrionale, la tifoseria laziale continua a dimostrarsi straordinariamente legata ai colori del club. La campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 della Lazio sta registrando una crescita costante, superando da poco la soglia dei 26.000 sottoscrittori—come riportato da Il Corriere dello Sport—a conferma di una passione che resiste ad ogni ostacolo.

Sarri conquistato dall’entusiasmo dei tifosi

Anche Maurizio Sarri, 65 anni, tecnico dal pedigree importante con esperienze a Napoli, Chelsea e Juventus, non ha nascosto la propria ammirazione per il calore dell’ambiente laziale. In conferenza stampa ha espresso parole cariche di affetto: “Questo è uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade”, evidenziando quel legame profondo che si rinnova ogni giorno tra squadra e tifosi.

Una delle migliori campagne dell’era Lotito

I dati attuali posizionano la campagna abbonamenti tra le cinque più fruttuose della gestione Lotito, iniziata nel 2004. Soltanto le stagioni 2004/05, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 hanno fatto segnare numeri superiori, con rispettivamente 28.731, 26.193, 30.333 e 29.036 abbonati. Mancando ancora un mese all’avvio ufficiale del campionato, il totale finale potrebbe ancora sorprendere.

Un amore che non conosce risultati

Oltre i numeri, c’è un sentimento radicato: quello per la maglia biancoceleste. In tempi complicati sotto il profilo sportivo e gestionale, il sostegno del popolo laziale si rivela incrollabile. Non è una questione di risultati, ma di appartenenza, di cuore, di Olimpico che si riempie di passione, anno dopo anno.

Un amore così profondo non si misura in numeri né si piega alle incertezze del momento. È il filo invisibile che unisce generazioni, ricordi, speranze. Ed è proprio in tempi difficili che si rafforza, diventando grido, presenza, battito.