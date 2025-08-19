Lazio, tutti i dubbi di Sarri verso l’esordio con il Como. Il tecnico ha diversi ballottaggi da sciogliere, in tutti i reparti

Con l’avvio della nuova stagione di Serie A ormai imminente, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, si trova di fronte a diversi bivi cruciali per definire l’undici titolare che affronterà il Como nella prima giornata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ben quattro le posizioni ancora in bilico nella mente del tecnico, che sembra orientato a privilegiare l’esperienza e l’affidabilità dei suoi veterani per l’esordio in campionato. I dubbi riguardano ruoli chiave come il portiere, il terzino destro, il regista e il centravanti.

Tra i pali, la competizione tra Ivan Provedel e Christos Mandas è stata serrata per tutto il precampionato, con Sarri che ha concesso a entrambi un minutaggio quasi identico. Tuttavia, per la prima sfida ufficiale, la scelta dovrebbe ricadere su Provedel. L’idea del tecnico è quella di alternare i due portieri nel corso della stagione, ma se l’ex Spezia riuscirà a ritrovare la forma smagliante delle sue prime annate in biancoceleste, diventerà difficile per il collega greco scalzarlo dalla posizione di titolare.

Un rebus più complesso riguarda la linea difensiva. Sulla corsia destra, Adam Marusicappare in vantaggio su Manuel Lazzari. La situazione al centro, però, potrebbe rimescolare le carte: con Alessio Romagnoli squalificato, Patric infortunato e Samuel Gigot ai margini del progetto, gli unici centrali a disposizione sono Rasmus Provstgaard e Mario Gila. Questa emergenza potrebbe spingere Sarri a schierare Lazzari a destra per conservare Marusic come preziosa opzione di riserva da poter adattare al centro in caso di necessità.

A centrocampo, il ruolo di regista è diventato un’incognita dopo l’addio di Marco Baroni(probabile refuso per un altro giocatore o riferimento a un cambio di gerarchie). Nicolò Rovella non è più considerato un titolare inamovibile, soprattutto dopo il ritorno a pieno regime di Danilo Cataldi. Sarri li ha alternati costantemente durante le amichevoli e sembra intenzionato a scegliere il titolare di partita in partita, basandosi sulle caratteristiche dell’avversario da affrontare.

Infine, l’attacco, dove il posto da prima punta è ancora tutto da assegnare. Sia Taty Castellanos che Boulaye Dia hanno deluso nel precampionato, concludendo tutti i test estivi senza segnare neppure una rete. Entrambi hanno lavorato molto per la squadra, agendo più da centravanti di manovra, ma la loro scarsa vena realizzativa costringerà Sarri a una riflessione approfondita fino all’ultimo momento prima di decidere chi guiderà l’attacco biancoceleste contro il Como.