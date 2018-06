Vidal Lazio, voci di calciomercato sul possibile erede di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore del Bayern Monaco piace ai biancocelesti, ma è dura

La Lazio potrebbe dare via Sergej Milinkovic-Savic. In attesa di capire se il serbo lascerà o meno i biancocelesti (su di lui c’è la Juventus), spuntano voci sui possibili sostituti per i biancocelesti. Arturo Vidal è uno dei nomi fatti per il ruolo di erede del centrocampista. Il calciatore del Bayern Monaco sembra ormai vicino a un addio ai bavaresi e nei mesi scorsi si era parlato di un suo arrivo in Serie A. Ha già giocato da noi con la maglia della Juventus e sarebbe disposto a iniziare una nuova avventura. Sembra, però, un affare complicato.

Vidal costa molto, per prenderlo servono come minimo quaranta milioni di euro. In più, l’ingaggio del cileno non rientra nei parametri di Claudio Lotito. Sarebbe stato un colpo più verosimile se la Lazio fosse andata in Champions League, ma al momento le voci riportate da Il Corriere dello Sport sembrano più fantamercato che realtà. Ma attenzione a un retroscena del 2014. Vidal giocava ancora nella Juventus e sembrava a un passo dal Manchester United. Ai tifosi che gli chiedevano del suo futuro, disse: «Man Utd? No, vado alla Lazio!». O almeno, così riportarono i quotidiani, anche se il realtà disse “Alassio”. Ma ai tifosi biancocelesti suonò come una premonizione…