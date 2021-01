Lazio, Escalante: «Atalanta? Non so perché soffriamo»

Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Coppa Italia perso contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Gonzalo Escalante è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Atalanta-Lazio.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

«Dobbiamo subito pensare alla partita di domenica. Ogni partita è diversa, non credo che ci sia qualcosa dell’Atalanta che ci mette in difficoltà. Anche domenica lo sarà. Dobbiamo essere più attenti sulla situazioni di palla ferma. Ora concentriamoci per vincere domenica. Non so perché soffriamo queste situazioni, ci lavoreremo questi giorni affinché non si ripetano domenica».