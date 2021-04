Lazio, Farris: «Abbiamo creato tanto, ci mancano i gol di Immobile»

Massimiliano Farris ha parlato al termine di Verona-Lazio

Massimiliano Farris, vice tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni A DAZN:

SULLA VITTORIA DI OGGI – «Avevamo creato diversi episodi. Queste partite non le vinci con una sola occasione. Al di là del gol, ne abbiamo create molte, come il gol di Caicedo. La squadra ha giocato con il cuore, disposta a soffrire e a limitare le ripartenze avversarie. L’abbiamo giocata esattamente come l’abbiamo preparata e dal punto di vista caratteriale è una delle nostre vittorie. Sono contento di stare qua e di aver vinto oggi. Simone a casa sta bene e sono contento di dedicargli questa vittoria».

SUL VERONA – «Mi manca la voce come succede di solito a Simone. Il Verona non ti regala niente e noi oggi siamo riusciti a limitare qualsiasi loro occasione e siamo stati bravi a rubare palla e ad essere pericolosi. Abbiamo cercato l’episodio e siamo riusciti a trovarlo».

SU MILINKOVIC – «Noi volevamo la fisicità di Milinkovic sulle seconde palle e lui non doveva assumere la posizione da attaccante, ma quando giochiamo sugli esterni la sua presenza in area è sempre pericolosa. Lui sa dove andare e dove posizionarsi: il gol che ha fatto oggi è veramente bello».

SU IMMOBILE – «Ciro con tutto quello che ha fatto questi anni per la Lazio si fa volere bene dai compagni. Oggi è stato sfortunato, prendendo un palo: ma ha anche ritrovato una gamba importante, tenendo botta con i difensori avversari. Ci mancano i suoi gol, ma per la volata Champions ci serviranno».