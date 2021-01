Lazio, Farris: «Rivalità? Sono ancora segnati dalla Coppa Italia persa»

Massimiliano Farris, viceallenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni sulla gara

Massimiliano Farris, viceallenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria sull’Atalanta ai microfoni di DAZN.

LA GARA – «Mercoledì siamo mancati un po di lucidità nei momenti chiave della partita, era importante rientrare nel gruppo delle squadre davanti. Ci siamo presi questa vittoria in maniera più che meritata».

IL MOMENTO – «Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi in un approccio importante. È una squadra che ha una grande forza mentale, mercoledì non abbiamo meritato di andare fuori oggi siamo venuti qui con il piglio giusto. Oggi era importante scavalcarli e avvicinarci alla testa della classifica. Forse sono segnati dal ko in Coppa Italia, che sta in bella mostra a Formello».

