Lazio, Felipe Anderson: «Pronto per il salto di qualità. Sarri si fida di me»

Felipe Anderson ha parlato nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca: queste le parole dell’esterno brasiliano

Felipe Anderson ha parlato nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca: queste le parole dell’esterno brasiliano ai microfoni di Sky.

ACCOGLIENZA – «Mi hanno accolto di nuovo molto bene, sia la squadra che il mister. Ho lavorato tanto per arrivare a questo stato di forma. Siamo sulla strada giusta. Posso migliorare ogni giorno, anche perché ognuno ha i suoi tempi. Io ora mi sento bene e sono pronto per fare il salto di qualità. Insomma, è arrivato il momento e sono sicuro che con questo aiuterò la squadra».

SARRI – «Fin da subito ha avuto fiducia in me e mi ha detto che devo migliorare in molti aspetti. Sono convinto che con il tempo riuscirà a crescere. Lui mi dice che devo muovermi molto, soprattutto senza palla».