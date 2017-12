Lazio-Fiorentina 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Lazio-Fiorentina, quarti di finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio–Fiorentina, scelte ufficiali: la novità in casa Lazio rispetto alle indicazioni della vigilia è l’impiego di Caicedo – e non di Immobile, in panchina e non al meglio della condizione per via di un’influenza – da centravanti del 3-5-1-1 di Inzaghi. Pioli opta per Milenkovic nella linea difensiva a tre, c’è Sanchez e non Badelj in mediana, Chiesa quinto di centrocampo a sinistra, è Saponara il trequartista alle spalle dell’unico riferimento offensivo Babacar.

Lazio-Fiorentina 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 5′ Lulic

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Marusic, Murgia, Jordao, J. Lukaku, Luis Alberto, Nani, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Hugo, Milenkovic, Astori; Gaspar, Veretout, Sanchez, Benassi, Chiesa; Saponara; Babacar. A disposizione: Sportiello, Cerofolini, Laurini, Pezzella, Milenkovic, Maxi Olivera, Badelj, Critosforo, Saponara, Eysseric, Gil Dias, Simeone. Allenatore: Stefano Pioli

ARBITRO: Antonio Damato di Barletta

Lazio-Fiorentina: diretta live e sintesi

5′ – LAZIO AVANTI! Transizione biancoceleste avviata da Leiva, servizio di Milinkovic-Savic per Lulic che rientra sul piede destro e trova un angolo perfetto per battere Dragowski, che nulla ha potuto nell’occasione!

4′ – Prima conclusione della gara per Milinkovic-Savic dopo un’azione sviluppata da Basta sulla destra: palla alta

1′ – Fischio d’inizio: via a Lazio-Fiorentina!

Diretta live dalle ore 21

Lazio e Fiorentina si sfidano in gara unica per un posto nelle semifinali di Coppa Italia, sarà l’Olimpico ad ospitare la sfida dei quarti di finale: le squadre di Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono giunte a questo incontro eliminando rispettivamente Cittadella e Sampdoria agli ottavi. La vincente affronterà poi chi ha avrà avuto la meglio tra Milan ed Inter nel derby meneghino. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Lazio-Fiorentina.

Lazio-Fiorentina: formazioni ufficiali

Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Probabili alcune rotazioni per i due allenatori, in vista dell’imminente sfida di campionato: meno per la Lazio, che rispetto alla vittoria con il Crotone dovrebbe ritrovare tra i titolari Bastos e Leiva, rilanciando poi Felipe Anderson in avanti. Da valutare scelte ed assetto tattico di Pioli: scalpitano per una maglia Dragowski, Hugo e Babacar.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu, Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Marusic, Murgia, Jordao, J. Lukaku, Luis Alberto, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Astori, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi, Babacar, Thereau. A disposizione: Sportiello, Cerofolini, Laurini, Bruno Gaspar, Milenkovic, Maxi Olivera, Sanchez, Critosforo, Saponara, Eysseric, Gil Dias, Simeone. Allenatore: Stefano Pioli

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dell’Olimpico: «Non sarà una partita semplice, contro un’ottima Fiorentina, allenata bene da Pioli. Dovremo offrire una prestazione tosta per centrare la semifinale. Big match in campionato contro l’Inter? Nella mia testa, ora, c’è spazio soltanto per la Fiorentina. Schiererò quella che reputo la miglior formazione possibile contro la viola e soltanto successivamente penseremo all’impegno in campionato contro i neroazzurri». Poi il focus del discorso si sposta sulle individualità del roster capitolino, concentrando l’attenzione su qualche ritorno importante: «Il rientro di Felipe Anderson mi dà la possibilità di compiere rotazioni più ampie rispetto, magari, ad inizio stagione. Dicasi lo stesso per il ritorno di Wallace. Si tratta di due calciatori importanti per la Lazio, che non abbiamo praticamente mai avuto nel girone di andata. Per ogni allenatore, d’altronde, è un piacere avere problemi di abbondanza».

Così invece il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli: «Sicuramente non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie, sono curioso sarà una partita importante: abbiamo voluto fortemente passare il turno. Stiamo attraversando un momento positivo, chiudiamo per un attimo la parentesi campionato per tuffarci con molta energia in questi quarti difficili. In porta giocherà Dragowski. A Cagliari abbiamo speso tanto, sicuramente qualche cambiamento ci sarà, per avere soprattutto energie e freschezza. Dovremo giocare un calcio intenso a livello fisico, contro una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente come la Lazio che, contro il Crotone, ha fatto riposare alcuni titolari. La Lazio gioca con tanti giocatori offensivi, è una squadra completa: ha presenza sul campo, spessore, qualità e fisicità. Ci sarà da fare una prestazione importante, ma noi ci arriviamo bene».

Lazio-Fiorentina: i precedenti del match

Sono sessantanove i precedenti disputati all’Olimpico nella massima serie italiana tra Lazio e Fiorentina: trentatré le vittorie ottenute dai biancocelesti, ventidue i pareggi e quattordici le affermazioni viola. Nell’attuale campionato la sfida è terminata con il risultato di 1-1: dopo la rete del vantaggio biancoceleste siglata da De Vrij fu decisivo il discusso pareggio di Babacar, sul contestato calcio di rigore nei minuti di recupero.

Lazio-Fiorentina: l’arbitro del match

Dirige Antonio Damato della sezione di di Barletta, fischietto classe 1972 ed arbitro Fifa dal 2010. Un precedente stagionale a testa: con la Lazio alla quinta giornata di campionato, sconfitta dal Napoli con un pesante 1-4, con la Fiorentina alla terza nella roboante vittoria (0-5) ottenuta sul campo del Verona.

Lazio-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro sulle frequenze di Rai 2. Non solo, perché Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Rai Play e sul sito raiplay.it.