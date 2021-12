Lazio, futuro incerto per Milinkovic-Savic: attriti con Lotito e Sarri

Dopo gli attriti alla cena di Natale, Milinkovic-Savic continua ad avere atteggiamenti non consoni al suo ruolo: futuro alla Lazio incerto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto l’atmosfera all’interno dello spogliatoio della Lazio, nonostante la vittoria contro il Genoa, è tutt’altro che serena. Dopo gli attriti alla cena di Natale, dove alcuni giocatori sono andati via prima del tempo, ci sarebbe ancora qualche scoria irrisolta. Tra queste c’è Milinkovic-Savic.

Secondo Sarri il serbo continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso. Non è un esempio da vice capitano. L’allenatore biancoceleste aveva già pensato di escluderlo con il Genoa, adesso ci ripensa per dopodomani pomeriggio. Comportanenti però che potrebbero portare anche ad una cessione del giocatore. LaLazio ha un accordo con l’agente Kezman Milinkovic per giugno, con Juve, Real e Manchester United in agguato.