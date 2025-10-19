Lazio, Gila tuona: «Infortuni? Forse qualcuno ha fatto una magia nera su di noi»

Lazio, Mario Gila: «Punto importante contro l’Atalanta, dobbiamo imparare a soffrire insieme». Le parole del difensore dopo l’Atalanta

Dopo il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium, il difensore biancoceleste Mario Gila ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza del risultato e la capacità del gruppo di reagire in un momento complicato della stagione.

Gila: «Un punto che vale tanto per la Lazio»

Il difensore spagnolo ha analizzato la prestazione della Lazio con grande lucidità, riconoscendo le difficoltà affrontate contro un’avversaria di alto livello:

«È un punto importantissimo – ha dichiarato Gila –. Sapevamo che la partita contro l’Atalanta sarebbe stata difficile. Nel secondo tempo loro hanno mostrato tutta la loro qualità e ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire insieme. Dobbiamo abituarci a fare questa fase in maniera eccellente e prendere questa partita come esempio».

Le parole di Gila riflettono la consapevolezza di una Lazio ancora in cerca della migliore condizione, ma capace di mostrare spirito di sacrificio e compattezza difensiva, aspetti fondamentali per ritrovare continuità in campionato.

«Tanta sfortuna con gli infortuni, ma nessuna scusa»

Nel corso dell’intervista, Gila ha poi toccato un tema che sta pesando molto sul cammino della Lazio: gli infortuni.

«Abbiamo tanta sfortuna – ha ammesso il difensore –. Non so cosa stia succedendo, magari qualcuno ha fatto magia nera su di noi, ma dobbiamo sistemare questa situazione».

Una battuta amara ma sincera, che riassume il clima di difficoltà all’interno dello spogliatoio biancoceleste, dove il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto spesso rinunciare a giocatori chiave in più reparti.

La Lazio ritrova compattezza, ma serve più continuità

Il pareggio contro l’Atalanta rappresenta comunque un segnale incoraggiante per la Lazio, reduce da settimane complicate e alla ricerca di una svolta. La squadra ha mostrato carattere e attenzione difensiva, elementi che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni di Serie A.

La prestazione di Gila è stata tra le più positive: l’ex Real Madrid ha guidato la retroguardia con autorità, confermando la sua crescita sotto la guida di Sarri.

Ora la Lazio è chiamata a trasformare le buone sensazioni in risultati, per risalire la classifica e ritrovare quella solidità che negli ultimi mesi è spesso mancata. Il punto di Bergamo, come ha detto Gila, può rappresentare una base importante da cui ripartire.