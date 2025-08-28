Lazio Hellas Verona, Sarri cambia tutto ora: svelata la sorpresa tattica studiata dal mister a Formello

Lazio Hellas Verona si avvicina e per l’occasione mister Maurizio Sarri è pronto a cambiare pelle alla sua squadra, ecco svelata la sorpresa tattica

Dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Como, la Lazio vuole reagire immediatamente. Domenica 31 agosto alle 20:45, la squadra guidata da Maurizio Sarri affronterà l’Hellas Verona e, per l’occasione, l’allenatore sta valutando di cambiare il modulo tattico.

Come scrive Il Messaggero il passaggio al 4-3-1-2 o il ritorno al 4-2-3-1 (già parzialmente provato come 4-2-4 negli ultimi minuti della partita contro il Como) sono due opzioni concrete per il presente e per il futuro. Queste modifiche potrebbero portare in campo sia Dia che Pedro. Nonostante tutto, Sarri non vuole abbandonare del tutto il 4-3-3 (con un possibile ballottaggio tra Belahyane e Dele Bashiru), e sta lavorando su un eventuale rombo di centrocampo con lo spagnolo come trequartista. Questa mossa sarebbe utile per scardinare le difese chiuse del Verona e potrebbe essere utilizzata anche a partita in corso.

Al di là delle modifiche tattiche, Sarri è convinto che la chiave per il successo risieda nelle motivazioni dei giocatori. I problemi legati al blocco del mercato e ai rinnovi bloccati devono diventare una spinta ulteriore per i calciatori, che dovranno superare i propri limiti. Sarri non lo ammetterà mai pubblicamente per non creare aspettative che potrebbero essere controproducenti, ma in fondo il tecnico crede ancora che la squadra possa compiere un altro miracolo.

La Lazio è nelle mani di Sarri, che deve far leva sull’orgoglio e sulla determinazione del gruppo per risollevare le sorti della squadra e dimostrare che, nonostante le difficoltà, è in grado di raggiungere risultati importanti. L’allenatore ha bisogno di vedere la stessa fame agonistica che ha contraddistinto la squadra nelle passate stagioni. Insomma, ora ci siamo, ora il conto alla rovescia per Lazio Hellas Verona si avvicina.