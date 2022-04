Torna anche il nome di Ciccio Caputo per l’attacco della Lazio. Il giocatore ha le giuste caratteristiche per fare il vice Immobile

Continua a tenere in banco nel futuro della Lazio un nome come vice Immobile per la prossima stagione.

Francesco Caputo, ora alla Sampdoria in prestito, sarebbe un profilo adatto alle idee di Sarri ma i discorsi al momento sono rimandati al termine della stagione. Lo riporta Alfredo Pedullà.