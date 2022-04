Sampdoria, Damsgaard verso il rientro: una partita nel mirino

Il centrocampista della Sampdoria Damsgaard corre verso il rientro e cerchia in rosso una partita

Piccoli passi avanti nel recupero pieno di Mikkel Damsgaard. Nella seduta pomeridiana di ieri, caratterizzata da partitelle a tema, centrocampista della Sampdoria ha preso parte al lavoro con la squadra.

Potrebbe già rientrare nei convocati per la trasferta a Bologna, ma solo per fargli respirare l’aria del gruppo. Per una concreta possibilità di scendere in campo, anche solo per pochi minuti, bisognerà aspettare la gara contro la Salernitana, come riporta Il Secolo XIX.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24