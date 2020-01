Lazio, Immobile: 2019 con il botto in attesa di scoprire il 2020

Lazio, Immobile da record nel 2019: ha già segnato più reti della passata stagione

È stato un 2019 a due facce quello appena concluso per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio nella seconda metà della scorsa stagione non trovava più la via del gol. Facevano rumore i suoi errori davanti alla porta, il suo sbagliare anche le reti più semplici. Le voci si sono alzate sul suo rendimento sì, perché da uno come Immobile non ti aspetti solo 15 reti in un anno intero.

La seconda parte dell’anno è stata invece la più dolce: ha segnato il suo gol numero 100 con la maglia della Lazio. È in cima alla classifica dei marcatori della Serie A, in testa in quella della Scarpa d’Oro. Il numero 17 della Lazio ha già realizzato più reti dello scorso anno e manca ancora più di metà stagione. Ha ritrovato il gol in maglia azzurra con la Nazionale, in vista anche dell’Europeo estivo. Insomma se la Lazio ad oggi è terza in classifica lo deve soprattutto a lui e a chi come mister Inzaghi l’ha sempre sostenuto e mantenuto al centro del progetto. La fine del 2019 è stata epica, in attesa di un 2020 che potrebbe addirittura essere migliore.