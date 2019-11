Lazio, Immobile: «Partita col Celtic da rivedere. Ora testa al Lecce»

Ciro Immobile non demorde nonostante la pesante sconfitta della Lazio contro gli avversari del Celtic in Europa League

Intervenuto a Sky Sport dopo Lazio Celtic, Ciro Immobile ha commentato così la sconfitta maturata sul campo dello Stadio Olimpico (2-1 il risultato finale).

«Questa è una partita da rivedere, da rendersi conto di quello che siamo capaci di fare e di non fare. Una squadra che va a Glasgow e non vince deve farsi qualche domanda. Può essere penalizzante a livello mentale, ma domenica c’è il Lecce e non possiamo perdere punti. Dobbiamo andare avanti anche stasera, è quello che mi sento di dire».